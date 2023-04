Le festival namurois FolkNam célébrera sa 25e édition le 15 avril

Comme à l'accoutumée, un marché artisanal et un village historique seront installés sur la place d'Armes. En libre accès, le public pourra y voir des artisans à l'oeuvre et faire plus ample connaissance avec plusieurs groupes folkloriques namurois tels les Masuis et Cotelis de Jambes. Des animations et reconstitutions seront proposées par plusieurs troupes comme la Compagnie médiévale du Furet ou le Bataillon des Canaris de Namur. Le tout sera agrémenté de spectacles folk mêlant musique et danse. Il sera aussi possible de s'initier à des jeux anciens ou de se restaurer à coups de djote, une potée au chou typique, agrémentée de lardons et d'une saucisse. La cérémonie d'ouverture, marquée par un discours et un gâteau d'anniversaire, se tiendra de 11h30 à 13h00. À 12h30 aura également lieu la troisième édition du "Concoûrs do pus grand mougneû d' djote di Nameur". Autrement dit, le concours du plus gros mangeur de djote. Outre un cortège historique dans les rues du centre-ville (dès 14h00), le programme est complété par un concert des Molons de la Société royale Moncrabeau (dès 14h30) et un rondeau final (dès 15h30) sur la place Maurice Servais. Le soir venu, il sera alors temps de revenir sur la place d'Armes pour profiter du spectacle son et lumière anniversaire, mettant en scène des groupes folkloriques namurois. (Belga)