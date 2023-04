Le "train à bière" d'AB Inbev entre Jupille et Ninove est enterré

Un train-test avait été réceptionné à Ninove en juin 2017 mais depuis lors, aucune liaison structurelle n'a vu le jour après ce coup d'essai. "Pour l'instant, il n'y a eu qu'un essai" sur la ligne de chemin de fer de marchandises à Ninove, a reconnu le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), interrogé par écrit par la députée et bourgmestre de Ninove Tania De Jonge (Open Vld) Du côté de Delhaize, on confirme que le projet a été enterré discrètement. "Il avait été lancé en 2017 en tant que projet pilote, mais nous avons dû conclure après des tests et des analyses que le coût du transport n'était pas proportionnel à la valeur ajoutée", a déclaré le porte-parole Roel Dekelver. Le transport par train s'est avéré plus coûteux que le transport par camion, et il était également moins flexible. Le porte-parole souligne que Delhaize étudie plusieurs autres possibilités de livraison plus respectueuse de l'environnement, telles que l'utilisation de camions au gaz naturel liquéfié ou de camions hybrides. (Belga)