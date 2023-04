Les Belges à l'étranger - Nicolas Raskin sera disponible avec les Rangers pour affronter le Celtic samedi

L'ancien Standardman, arrivé cet hiver à Glasgow, a disputé un total de six matchs pour le compte des Rangers avant de subir une blessure qui l'a notamment empêché de participer aux rencontres de l'équipe nationale espoirs au mois de mars. Le milieu de terrain belge avait annoncé sur Instagram qu'il avait subi une "légère blessure". Son dernier match remonte au 12 mars dernier. Il avait alors été titulaire lors de la victoire de son club, 3-0, contre les Raith Rovers en quart de finale de la Coupe d'Écosse. L'entraîneur des Rangers, Michael Beale, a confirmé que Raskin était prêt, après s'être entraîné normalement pendant toute la semaine. Il pourra donc disputer le 'Old Firm', derby historique de la ville de Glasgow, contre le rival éternel du Celtic. Au classement, les Rangers comptent 9 points de retard sur leur voisin à trois matcehs de la fin de la phase classique. À l'issue de la 33e journée, le championnat sera scindé en deux poules de six, au sein desquelles les équipes s'affronteront une fois chacune. (Belga)