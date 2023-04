Météo - Ciel nuageux constellé d'éclaircies pour le week-end

Ce soir, les pluies cibleront principalement le sud-est du territoire avant de s'atténuer et de laisser place à de la bruine, surtout sur les hauteurs. Les nuages bas et le brouillard effaceront le paysage au cours de la nuit. Les minima ne dépasseront pas les 1 à 7°C sous vent faible, voire modéré au littoral. La matinée de samedi sera toujours sous le joug de la grisaille et de la bruine, mais une contre-attaque des éclaircies devrait améliorer la situation à mesure que passeront les heures. Le mercure à la Côte et en Ardenne ne grimpera pas au-dessus de 9 à 11°C alors qu'il pourra atteindre 15°C ailleurs. Le souffle d'Éole se fera faible ou modéré, en fonction des régions. La nuit de samedi à dimanche verra le triomphe des éclaircies et du temps sec, qui sera toutefois amoindri par l'intrusion de nuages bas et de bancs de brouillard. Les températures seront similaires à celle de la nuit précédente et accompagnées d'un vent faible. Dimanche, l'avantage ira aux nuages mais quelques éclaircies constelleront néanmoins la voute céleste. Le temps sec ira de pair avec un vent faible et des maxima de l'ordre de 14°C dans le centre du pays. (Belga)