Namur s'offre un lettrage géant sur le site de la Confluence

Le lettrage en acier a été réalisé par la Ferronnerie Boite&Fils, basée à Jemeppe-sur-Sambre. D'une hauteur de 1,10 mètre, il s'étend sur 4,2 mètres et pèse environ 1,5 tonne. Afin de garantir leur longévité, les lettres blanches ponctuées d'un coeur rouge ont été traitées contre la corrosion et recouvertes d'un vernis anti-graffiti. Pour trouver sa place sur l'esplanade de la Confluence, face au Nid, la sculpture a été soulevée à l'aide d'une petite grue. "Nous avons commencé la création du lettrage mi-février et cela nous a pris un bon mois", a expliqué Christophe Boite. "Au total, cela représente un peu plus de 250 heures de travail auxquelles ont également contribué les apprentis du Centre d'éducation et de formation en alternance d'Asty-Moulin." "Je ne prends pas encore la mesure de ce que nous avons réalisé mais je suis évidemment très heureux que nous puissions contribuer au rayonnement de Namur avec cet ouvrage", a-t-il ajouté. "A l'heure où tout le monde prend de plus en plus de photos, il nous est apparu important que Namur ait son lettrage comme beaucoup d'autres villes", a expliqué Maxime Prévot (Les Engagés), bourgmestre de la capitale wallonne. "Ici, en une photo, on peut résumer une partie de notre ADN." (Belga)