Paris-Roubaix - Arnaud De Lie en mode découverte de l'Enfer du Nord "avec l'ambition de bien faire"

"J'ai effectué deux reconnaissances des pavés, lundi plus sèche, vendredi plus boueuse", a expliqué De Lie en conférence presse vendredi. "J'ai apprécié les deux expériences qui me conviennent assez bien. J'ai appris des petits détails dans le placement, pour avant Arenberg par exemple: être dans le top 10 à l'entrée du secteur permet de choisir où on veut mettre ses roues." Evoquant son statut parmi les noms en vue De Lie a insisté sur l'expérience nécessaire pour gagner cette course. "Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte: la chance, la connaissance du parcours où on ne passe qu'une fois par an. Je pense n'avoir rien de spécial à prouver sur cette classique, je suis serein et disputerai cette course avec l'ambition de faire un beau résultat et surtout d'être content de ma prestation après la course. Stratégiquement, cette course se gagne avec le coup d'avance, encore plus que dans une Flandrienne. Si un gros groupe de 15-20 coureurs sort, il faut être dedans. Si je dois pointer un grand favori, je dirai Mathieu Van der Poel: il a un pilotage que personne n'a et je pense qu'après être tombé sur plus fort que lui au Tour des Flandres, il voudra décrocher un 3e Monument à Roubaix." La distance (257km) n'est à priori pas un problème pour Arnaud De Lie. "Si on est dans un mauvais jour, si on a des crevaisons, là, ça devient dur. Mais je suis impatient, il y aura certes un peu d'appréhension au premier secteur pavé, il faudra faire la course la plus juste possible." (Belga)