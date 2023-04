Paris-Roubaix - Intermarché-Circus-Wanty avec Mike Teunissen, Baptiste Planckaert et de jeunes coureurs

Le Néerlandais Mike Teunissen, vainqueur chez les Espoirs, 7e en 2019 et qui dispute Paris-Roubaix chaque année depuis 2016, et Baptiste Planckaert, 19e en 2021, seront les hommes expérimentés dans une sélection qui fait confiance aux jeunes. Laurenz Rex s'était classé 21e pour ses débuts à seulement 21 ans. Dries De Pooter, Julius Johansen, Madis Mihkels et Gerben Thijssen découvriront Paris-Roubaix pour la première fois. Ces deux derniers jours, Intermarché-Circus-Wanty a reconnu les 160 derniers kilomètres avec l'intégralité des trente secteurs pavés, a communiqué l'équipe belge vendredi. Les sept coureurs de l'effectif pour l'Enfer du Nord étaient accompagnés de Thijs Aerts, Axel Huens et Gerben Kuypers de Circus-ReUz-Technord. (Belga)