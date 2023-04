Région Pays de la Loire Tour - Fredrik Dvernes remporte la dernière étape devant Alexander Kamp, vainqueur du général

Le coureur norvégien de l'équipe Uno-X a réglé un sprint réduit devant le Danois Alexander Kamp (Tudor Pro Cycling) qui remporte quant à lui le classement général. Le Français Jérémy Leveau (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) complète le podium du jour. Au classement général, Alexander Kamp décroche la victoire finale pour 11 secondes devant le vainqueur de l'étape du jour, Fredrik Dversnes. Le Français Valentin Ferron de l'équipe TotalEnergies monte sur la troisième marche, à 15 secondes de Kamp. Porteur de maillot bleu de leader du classement général à l'entame de la journée grâce à deux victoires d'étape, le Français Bryan Coquard (Cofidis) a dû s'incliner après s'être fait distancer à quelque 25 kilomètres de l'arrivée. Sa poursuite est restée infructueuse, et un groupe réduit de six coureurs s'est extrait du peloton pour se disputer la victoire finale. Après plusieurs séparations et regroupements jusqu'aux derniers hectomètres, c'est un sprint de costauds qui a départagé les échappés. Fredrik Dversnes, 26 ans, a tenu la distance pour lever les bras et décrocher la deuxième victoire de la carrière, après la première glanée il y a un peu plus d'une semaine sur La Route Adélie de Vitré. Pour Kamp, 29 ans, c'est un premier succès au classement général après quatre victoires sur l'ensemble de sa carrière. Il succède au palmarès de l'épreuve au Néerlandais Olav Kooij. (Belga)