Soucis cardiaques pour Heinrich Haussler, 39 ans, qui met un terme à sa carrière

Son équipe Bahraïn-Victorious a annoncé vendredi dans un communiqué le retrait de son coureur australien naturalisé. Heinrich Haussler, fils d'un père allemand et d'une mère australienne, compte 22 succès à son palmarès dont une étape du Tour de France en 2009, son année faste qui l'a vu terminer deuxième à Milan-Sanremo et au Tour des Flandres. Il a disputé 12 grands Tours et remporté une étape aussi au Tour d'Espagne en 2005. Son palmarès s'orne également de deux victoires partielles au Circuit Franco-Belge en 2006. Allemand, Heinrich Haussler a été naturalisé australien en 2010 remportant le championnat d'Australie sur route en 2015. Son examen cardiologique en décembre dernier a révélé des anomalies et poursuivre sa carrière aurait été trop risqué pour le coureur. "J'ai commencé le cyclisme à l'âge de six ans et je suis allé en Allemagne à 14 ans parce que je voulais être professionnel", a commenté Haussler dans le communiqué de son équipe où il devient directeur sportif. "La décision d'arrêter était prise, j'ai eu le temps de faire le bilan de ma carrière. Je suis heureux de pouvoir maintenant passer à l'étape suivante." (Belga)