SpaceX prépare le premier vol orbital de sa méga-fusée Starship

"Starship est complète", a indiqué l'entreprise spatiale dans un tweet accompagné de photos de la fusée comportant tous ses étages -- le premier et le second n'ont jusqu'ici réalisé des vols d'essai que séparément. "L'équipe travaille à effectuer une répétition de lancement la semaine prochaine, suivie du premier vol test intégré de Starship environ une semaine plus tard, en attendant les autorisations réglementaires." SpaceX a besoin du feu vert du régulateur de l'aviation civile américaine (FAA) pour lancer un tel vol. L'entreprise avait conduit en février, sur sa base de Boca Chica, dans l'extrême sud du Texas, un impressionnant test des 33 moteurs Raptor du premier étage de Starship, baptisé Super Heavy et haut de 69 mètres. Seul le deuxième étage de la fusée a effectué des vols tests suborbitaux, dont plusieurs s'étaient terminés en d'impressionnantes explosions. Starship a été choisie par la Nasa pour faire atterrir ses astronautes sur la Lune lors de la mission Artémis 3, qui doit officiellement avoir lieu en 2025. L'équipage d'Artémis 2, qui doit aller jusqu'à la Lune puis la contourner sans y atterrir, sera transporté par la fusée SLS de la Nasa, la plus puissante du monde à l'heure actuelle... en attendant Starship. (Belga)