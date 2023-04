Suisse: dix kilomètres de bouchons au tunnel du Gothard

Le Touring Club Suisse (TCS) s'attendait à un pic de trafic pour le jeudi et le Vendredi saint. Afin d'éviter une paralysie du trafic devant le tunnel du Gothard, le canton d'Uri avait élaboré au préalable des contre-mesures qui ont été mises en œuvre dès mercredi. Les chemins de fer suisses ont en outre mis en place 24 trains spéciaux de la Suisse alémanique vers le Tessin à partir de jeudi, car ils s'attendent à un nombre très élevé de passagers durant le week-end de Pâques. En raison des jours de Pâques qui coïncident avec les vacances de printemps dans de nombreux cantons et dans les Länder allemands, le service d'information routière Viasuisse s'attendait cette année à un record de bouchons au nord du Gothard. En 2022, Viasuisse avait mesuré à Pâques le deuxième plus long embouteillage depuis l'ouverture du tunnel du Gothard en 1980. A l'époque, on avait enregistré le Vendredi saint une longueur de bouchon de 22 kilomètres associée à un temps d'attente de trois heures et demie. Cette longueur de bouchon n'avait été dépassée qu'en 1998, lorsque l'arrivée de l'hiver avait provoqué 25 kilomètres de bouchons. (Belga)