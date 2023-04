TC Liège - Expertise ordonnée contre une quinquagénaire qui a débauché un adolescent

Les faits reprochés à la prévenue s'étaient déroulés entre 2016 et 2021. Ils avaient débuté quand le jeune garçon était âgé de 14 ans et entretenait officiellement une relation sentimentale avec la fille de la prévenue. Cette dame avait été attirée par l'adolescent et avait entamé avec lui une liaison cachée, estimant qu'il était consentant. Durant au moins deux ans, la prévenue avait initié le jeune homme à des scènes sexuelles et notamment à l'utilisation de jouet sexuels. Lorsque le jeune garçon avait mis fin à la relation, la prévenue l'avait longtemps harcelé et dénigré. La prévenue est poursuivie pour avoir favorisé la débauche d'un mineur d'âge, pour lui avoir imposé des actes à caractère sexuel et pour avoir commis des faits de harcèlement. Le parquet a requis contre elle une peine de 2 ans de prison. Afin d'évaluer si la prévenue est apte à se soumettre à d'éventuelles conditions probatoires, le tribunal a décidé de solliciter l'avis d'un service spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels. L'affaire sera réexaminée le 22 septembre. (Belga)