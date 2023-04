Tempête de glace dans l'est du Canada: deux morts, importants dégâts matériels

La tempête a touché le Québec et l'Ontario, les deux provinces les plus peuplées du Canada. Il s'agit de la plus grosse panne sur le réseau électrique du Québec depuis la crise du verglas de 1998, qui avait plongé la province dans le chaos pendant plusieurs semaines. Deux décès ont été recensés par les autorités: un résident de l'est de l'Ontario tué par la chute d'un arbre mercredi, et un sexagénaire au Québec mortellement blessé par une branche en tentant de déblayer son jardin jeudi. "C'est une journée difficile pour les Montréalais, pour les gens à travers le Québec et les parties de l'Ontario qui souffrent des pannes d'électricité", a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau, en déplacement à Montréal. Jeudi soir, les services de voirie étaient toujours à pied d'oeuvre pour dégager les rues et les routes jonchées par des milliers d'arbres tombés en raison du poids de la glace souvent en endommageant des lignes électriques. Les autorités ont appelé à la prudence, déconseillant notamment les zones boisées et à la population de s'approcher des arbres et des fils tombés au sol. A Montréal, le Mont-Royal, colline qui domine la ville a été fermé. De nombreux centres ont été ouverts pour accueillir les habitants sans électricité, alors que les températures frôlent le zéro et que rétablir le courant pour tout le monde pourrait prendre plusieurs jours. Au total, près d'un million de foyers étaient toujours privés d'électricité jeudi en début de soirée, dont la grande majorité au Québec, même si certaines lignes avaient pu être rétablies. (Belga)