Une attraction prend feu au Futuroscope, deux blessées

À 10h16, "une batterie au lithium située sur le second wagon d'un train" de la montagne russe Objectif Mars "a pris feu à la fin du parcours. Le feu a été rapidement maîtrisé par les équipes sur place", écrit la direction. "Deux femmes ont été blessées au premier degré et prises en charge par les secours", a précisé à l'AFP un porte-parole du parc installé à Chasseneuil-du-Poitou. L'une d'elles "a été particulièrement touchée par les flammes, blessée au niveau des oreilles et du cou", selon TF1 qui a diffusé une vidéo filmée par un témoin, montrant deux hommes munis d'extincteurs éteignant des flammes sous les sièges des wagons, sous les cris de panique de visiteurs. L'autre aurait été touchée au tibia, selon le journal Le Parisien. "L'attraction a immédiatement été mise à l'arrêt (...) et les visiteurs ont été rapidement évacués", ajoute le parc. "Fermée jusqu'à nouvel ordre", l'attraction Objectif Mars avait été mise en service "en mars 2020 et a "fait l'objet de contrôles quotidiens ainsi que d'une maintenance complète préconisée par le constructeur", selon la même source. Le Futuroscope a été créé en 1987. Il accueille près de deux millions de visiteurs par an, ce qui en fait le quatrième parc d'attractions le plus fréquenté en France après Disneyland Paris, le parc Astérix et le Puy du Fou, selon le parc poitevin. (Belga)