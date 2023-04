ATP Houston - Zizou Bergs éliminé en huitièmes de finale

Dans une rencontre prévue initialement jeudi mais reportée à deux reprises à cause de la pluie, le Limbourgeois, 23 ans, 167e mondial, a été battu par le Chilien Cristian Garin, 74e joueur du monde, 26 ans, en deux sets : 7-6 (7/4), 7-6 (7/1) et 2 heures et 7 minutes de jeu. Zizou Bergs, battu au deuxième tour des qualifications, avait non seulement eu le bonheur d'être repêché pour le tableau final comme 'lucky loser', mais aussi d'être exempté du premier tour, profitant du forfait de l'Américain Brandon Nakashima, tête de série N.3, qu'il a remplacé. Le numéro 2 belge n'en a cependant pas profité. (Belga)