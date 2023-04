BNXT League - Anvers et Malines conservent la tête en Elite Gold, Louvain et Mons en Elite Silver

En Elite Gold, Anvers s'est défait de Zwolle (81-64) avec notamment 20 points de Brandon Anderson. Malines, de son côté, a pris le dessus sur Den Helder (70-53) grâce à 16 points de Jo Van Buggenhout et Ostende a facilement disposé de Leiden (81-56). Au classement, Anvers et Malines se partagent toujours la première place avec 27 points, un de plus qu'Ostende qui grimpe à la 3e place devant Den Bosch, Leiden et Groningue. Charleroi est 7e avec 23 points devant Limburg United (22), Zwolle (22) et Leeuwarden (21). En Elite Silver, Louvain et Mons poursuivent leur parcours sans faute après leur succès respectif contre Basketbal Academie Limburg (83-65) et Amsterdam (90-64). Alost, de son côté, a dû attendre les dernières minutes pour prendre le dessus sur Yoast United (97-83). Louvain et Mons conservent la tête de l'Elite Silver avec 25 points chacun, un de plus qu'Alost, 3e avec 24 points. Liège et Yoast United se partagent la 4e place avec 21 points devant Feyenoord (19), le Brussels (19), Basketbal Academie Limburg (18), Den Helder (16) et Amsterdam (16). (Belga)