Challenger Pro League - Le Beerschot a levé l'option d'achat de Thibo Baeten

Avec les Mannekes, Baeten a inscrit 13 buts en 27 matches. "Nous sommes contents des performances de Thibo cette saison", a déclaré le directeur technique Gyorgy Csepregi. "Il a déjà beaucoup progressé ces derniers mois. En même temps, nous sommes convaincus qu'il a encore beaucoup de potentiel. Le garder au Beerschot était donc une priorité pour nous en vue de la saison prochaine. Nous sommes heureux de pouvoir lier Thibo à nous plus longtemps et de lui donner ainsi la possibilité de se développer encore plus." Quatrième des playoffs pour la montée de la Challenger Pro League avec 43 points, le Beerschot ne peut plus rien espérer cette saison: à cinq journées de la fin, il compte 13 points de retard sur le RWDM (1er) et 12 points sur Beveren (2e). (Belga)