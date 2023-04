Conflit israélo-palestinien - Trois roquettes tirées depuis la Syrie vers Israël

Une des roquettes "est tombée dans un terrain vague dans le sud du plateau du Golan" annexé par Israël, a indiqué l'armée dans un court communiqué, sans donner davantage de détails. Elle avait auparavant déclaré que les sirènes d'alerte avaient retenti dans ce secteur. Israël a conquis en 1967 et annexé une partie du plateau du Golan syrien, région stratégique aussi limitrophe du Liban. L'Etat hébreu a récemment intensifié ses raids en Syrie, visant notamment des positions de groupes pro-Iran, son ennemi numéro un. Les tirs de samedi font suite à une escalade sans précédent sur le front israélo-libanais depuis 2006. Jeudi, une trentaine de roquettes avaient été tirées du Liban vers Israël, blessant une personne et causant des dégâts matériels. L'armée israélienne a affirmé que les tirs, non revendiqués, étaient "palestiniens", et très vraisemblablement du mouvement islamiste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza. L'armée a riposté en menant des frappes à Gaza et dans le sud du Liban. (Belga)