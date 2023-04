Euro Hockey League - La Gantoise 5e de l'EHL dames après son succès 4-1 sur Pembroke Wanderers

Battues jeudi en quart de finale par les Espagnols de Club Campo de Madrid (0-3), les championnes de Belgique terminent ainsi à la 5e place, un rang moins bien qu'en 2022 lors de leur première expérience à ce niveau. Il ne fallait pas arriver en retard pour assister au début de match puisque les protégées de Kevan Demartinis menaient déjà 2 buts à-0 après seulement 40 secondes de jeu. Le premier fut inscrit par Emilie Sinia après 18 secondes et le deuxième sur un tir en revers plongeant de la capitaine Alix Gerniers (1e). Même si elles gardaient la possession de balle, les Gantoises se sont ensuite empêtrées dans la défense irlandaise et ont dû attendre le 4e et dernier quart-temps pour accentuer la marque via deux pc transformés par Ambre Ballenghien (50e et 60e). Peu avant ce dernier but, Pembroke Wanderers, éliminé en quart de finale des oeuvres des championnes d'Espagne de Sanse Complutense (4-0), avait sauvé l'honneur grâce à Rachel O'Brien (59e). Les demi-finales de cette édition opposeront samedi, d'une part dans un duel 100 pc espagnol, Complutense à Club Campo de Madrid, et d'autre part dimanche les Néerlandaises de Den Bosch aux Allemandes de Dusseldorf. (Belga)