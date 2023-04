Euro Hockey League - La Gantoise s'est bien remise de sa défaite de jeudi en quarts de finale

"Nous avons connu une entame de match de rêve", a déclaré l'entraîneur des Gantoises Kevan Demartinis. "Peut-être même un trop bon début de match avec 2 buts en l'espace d'une minute. Ensuite, on s'est sans doute imaginé que le job était fait." Pembroke, qui s'est incliné 0-4 contre les Madrilènes de Sanse Complutense jeudi, est une équipe nouvelle venue en EHL, caractérisée par son engagement tout britannique. Les Irlandaises ont en effet posé ensuite des problèmes aux attaquantes belges, avant qu'Ambre Ballenghien n'accentue l'écart qu'en fin de match sur deux pc. "Deux buts très importants pour la Red Panthers. Ambre est très talentueuse et veut être reconnue comme telle" a-t-il ajouté.. Demartinis a dû user de ses talents de coach et utiliser la discussion pour remettre son équipe sur les rails après la défaite contre Campo de Madrid. "Nous n'étions pas au rendez-vous jeudi. Les joueuses n'avaient absolument aucune énergie. Elles étaient comme paralysées", a regretté le Sud-Africain aux commandes de l'équipe gantoise depuis août 2010. Avec un noyau dont la moyenne d'âge est de 23 ans, l'entraîneur vise avec ses joueuses un 3e titre consécutif en championnat de Division d'Honneur. Avec 44 points en 17 rencontres, Gand domine actuellement le championnat national avec 5 unités d'avance sur le Braxgata à 5 journées de la fin de la phase régulière et est quasi assuré de participer aux demi-finales des playoffs. (Belga)