Euro Hockey Trophy dames - Le Dragons bat les Italiennes de Lorenzoni 5-0 et se rapproche de la finale

Les buts anversois ont été inscrits par Abigail Raye (6e), Stephanie De Groof (9e, pc) et Anna Gil (27e). en première mi-temps. Dans le 4e et dernier quart-temps, Raye (60e) et la capitaine Valérie Magis sur stroke (60e, ps) ont fixé le score dans les dernières secondes de la partie. Leaders du groupe A de ce tournoi se situant au deuxième niveau des compétitions européennes de clubs, il ne manque aux vice-championnes de Belgique qu'un point dimanche (10h00) contre les Tchèques de Rakovník pour s'assurer la victoire du groupe et jouer la finale lundi contre les premières de la poule B. L'autre rencontre de la poule a vu Sumchanka s'imposer 3-0 sur Rakovník. Le Dragons mène ce groupe A avec 10 points, devant Sumchanka (5), Lorenzoni (5) et Rakovník(1). L'autre poule est dominée par les Allemandes de Mannheimer et les Anglaises de Hampstead & Westminster, devant les Suissesses de Wettingen et les Françaises de Lambersart. L'an dernier, le club de Brasschaat avait remporté le tournoi et rapporté de précieux points à la Belgique en battant en finale 1-0 les Allemandes de Mannheimer, à Cernusco sul Naviglio, en Italie. (Belga)