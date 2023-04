Finale de la Coupe du monde de dressage - Jorinde Verwimp 13e à Omaha, Jessica von Bredow-Werndl conserve son titre

La cavalière belge, 28 ans, a reçu une notre de 71,900% dans le Grand Prix en kür en musique. "Ce n'est pas ce que j'avais espéré, on a commis trop de fautes, mais c'est la première grande compétition pour Charmer et c'était surtout une expérience, on peut lui pardonner. Il faut relativiser. Je peux dire que j'ai fait une finale de Coupe du monde." La victoire est revenue à l'Allemande Jessica von Bredow-Werndl (TSF Dalera), championne olympique, qui remporte la Coupe du monde pour la deuxième fois de suite. La numéro 1 mondiale a été sacrée avec une note de 90,482% pour devancer la Danoise Nanna Skodborg (Blue Hors Zepter) 2e avec 87,146%. L'Allemande Isabell Werth (DSP Quantaz) est 3e avec 85,761%. Jorinde Verwinp et Charmer avaient terminé onzième du Grand Prix, mercredi avec un score de 69,224% pour pouvoi disputer le GP kür vendredi avec 12 autres combinaisons. (Belga)