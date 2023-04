La course reste ouverte pour le titre dans les playoffs nationaux

Pour le titre, le HC Visé, champion sortant, a partagé (23-23) contre le Sporting Pelt fortement handicapé par les absences de Robbe Spooren et Delpire. Un score qui fait les affaires de Bocholt qui s'est imposé sur le fil dans le derby limbourgeois face à Hubo (30-31). Au classement, Bocholt est en tête avec 7 points, deux de plus que le Sporting Pelt. Visé est 3e avec 4 points devant Hubo Handball (3 pts). Dans le match pour le maintien, joué au meilleur des cinq manches, Atomix s'est de nouveau incliné à domicile face à Eupen 22-27. Les Germanophones ayant déjà remporté la première joute, ils ne sont plus qu'à une victoire du maintien en Bene-League. La décision pourrait déjà tomber au soir de la troisième rencontre programmée à Eupen ce lundi 10 avril sur le coup de 20h15. (Belga)