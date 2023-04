Les Belges à l'étranger - Le Real Madrid surpris à domicile par Villarreal

Aux commandes de la partie après un but contre son camp de Pau Torres (16e, 1-0), le Real Madrid a été surpris une première fois par Samuel Chukwueze (39e, 1-1). Après la pause, Vinicius a redonné l'avance aux Merengues (48e, 2-1) mais José Morales (70e, 2-2) et Chukwueze (80e, 2-3) ont trompé Courtois pour offrir la victoire à Villarreal. Avec cette défaite, le Real Madrid reste à la 2e place avec 59 points, douze de moins que Barcelone, leader, qui reçoit Gérone lundi. Aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven a facilement pris la mesure de l'Excelsior Rotterdam (4-0) avec des buts de Luuk de Jong (12e), Xavi Simons (78e), l'ancien Anderlechtois Fabio Silva (82e) et Erick Gutierrez (87e). Titulaire, Johan Bakayoko a été remplacé à la 63e minute et Thorgan Hazard est monté au jeu à la 83e minute. Du côté de l'AZ Alkmaar, adversaire d'Anderlecht en quarts de finale de la Conference League, Zinho Vanheusden a assisté depuis le banc à la défaite 0-1 de son équipe contre le Sparta Rotterdam. Tobias Lauritsen a inscrit le seul but de la partie en fin de première période (45e+1). Au classement, le PSV grimpe à la 2e place avec 59 points, cinq de moins que Feyenoord. L'AZ est 4e avec 54 points. (Belga)