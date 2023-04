Les Belges à l'étranger - Onana et Everton chutent à Manchester United, les Rangers, avec Raskin, battus au Celtic

Dominant dans les chiffres, Manchester United était récompensé avant la pause par l'ouverture du score signée Scott McTominay (36e, 1-0). Monté à la 60e minute, Anthony Martial a planté le deuxième but des Red Devils dix minutes après son entrée (71e, 2-0). Titulaire pour la rencontre, Onana a été remplacé à l'heure de jeu par Tom Davies. Les Rangers ont été battus au Celtic (3-2) dans l'Old Firm à l'occasion de la 31e journée de Premiership en Ecosse. Au classement, le Celtic reste premier (88 points) et les Rangers deuxièmes (76 pts). Les Rangers pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score grâce à Morelos mais le but était annulé pour une faute. Quelques minutes plus tard, c'est Kyogo Furuhashi qui plantait le premier but du match pour le Celtic (27e, 1-0). Juste avant la fin du premier acte, James Tavernier remettait les deux équipes à égalité sur un superbe coup franc (45e, 1-1). En seconde période, Furuhashi s'offrait un doublé afin de mettre le Celtic aux commandes (63e, 2-1) avant que Jota ne profite d'une grosse erreur défensive des Rangers pour signer le troisième but du Celtic (74e, 3-1). James Tavernier, lui aussi, s'offrait un doublé pour redonner un peu d'espoir aux siens à un peu plus de vingt minutes du terme (78e, 3-2), en vain. Nicolas Raskin, qui a écopé d'un carton jaune, était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. (Belga)