Météo - Des éclaircies en plus grand nombre samedi après-midi

(Belga) Samedi après-midi, des éclaircies seront présentes, principalement dans la moitié nord­-est et sur l'extrême sud du pays, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 9° et 11° en Ardenne, 11° à la mer et 13° dans le centre. On pourra atteindra 14° ou 15° dans l'extrême nord­-est où l'on profitera de plus généreuses éclaircies. Le vent sera faible de nord­-est ou de direction variable.