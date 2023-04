Météo - Grisaille et précipitations avant une amélioration avec des éclaircies

La journée débutera sous la grisaille avec un risque brouillard et éventuellement un peu de bruine par endroits. Ensuite, en fin de matinée, quelques éclaircies se dessineront près des Pays- Bas et de l'Allemagne. Elles s'étendront lentement aux autres régions dans l'après-midi à l'exception des régions proches de la frontière française où les nuages resteront dominants. Quelques petites ondées éparses pourront toujours se produire avant cette amélioration. Les maxima seront compris entre 9 et 11 degrés en bord de mer et en Ardenne, et atteindront 12 à localement les 15 degrés dans le centre, par exemple dans la région d'Anvers qui profitera plus rapidement des éclaircies. Le vent sera faible à parfois modéré, au littoral modéré, de nord à nord-est. (Belga)