Paris-Roubaix dames - Lotte Kopecky après sa 7e place: "Roubaix m'a encore échappé"

"Je vais bien malgré la chute", a indiqué Lotte Kopecky. "Il y a une grosse chute qui a changé beaucoup de choses: nous roulions très vite et le pavé était très glissant. J'ai un peu mal partout mais ça va. C'est dommage car nous contrôlions la course jusqu'à la chute. Ce fut très dur par la suite de revenir dans la course. Quand je suis arrivée sur le vélodrome, le trou avec les six coureuses de devant était encore trop grand et il était impossible de revenir pour disputer le sprint pour la victoire." Deuxième en 2022 derrière l'Italienne Elisa Longo Borghini, Kopecky est encore passée à côté de la victoire à Roubaix. "Mais c'est Roubaix, une course dure, dans laquelle tout peut arriver, sur laquelle on n'a pas le contrôle. C'est cela qui en fait une course très particulière. J'ai gagné le Tour des Flandres dimanche dernier mais Roubaix m'a encore échappé. Rendez-vous à l'Amstel Gold Race", a-t-elle conclu. (Belga)