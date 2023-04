Paris-Roubaix dames - Marthe Truyen: "Cette 3e place est comme une victoire"

"Un top 20 aurait été très bien, et je termine troisième, c'est pour moi comme une victoire", a indiqué Truyen "Je n'ai jamais couru sur une piste, je ne l'ai jamais travaillé à l'entraînement. J'aurais peut-être pu faire mieux en sortant dans le dernier virage du vélodrome. J'allais très vite. Mais il y a avait deux coureuses plus rapides devant moi. Je suis très contente de ma troisième place. Je viens du cyclocross et Paris-Roubaix est ma course préférée, j'adore les pavés." Malade après le GP Samyn, Truyen a dû redoubler d'efforts pour être prête pour Paris-Roubaix. "Je n'étais initialement pas prévue sur la course car j'ai eu le covid après le GP Samyn. J'avais dû faire six jours sans vélo. J'ai pu revenir en forme avec l'entraînement." Truyen avait pourtant un rôle d'équipière samedi dans l'Enfer du Nord et n'avait pas prévu de terminer sur le podium. "Mon travail était d'aller dans l'échappée, pas pour gagner mais pour aider l'équipe. Dans le début de l'échappée, quelques coureuses ne roulaient pas vraiment parce que leurs leaders étaient derrière. J'en étais déçue. Mais elles ont fini par collaborer et nous avons pu aller au bout pour la gagne. Le groupe de tête s'est progressivement étoffé et l'écart a grandi. J'aurais pensé que notre groupe pouvait se faire reprendre par une trentaine de coureuses, dont les principales favorites. L'écart avait fondu mais nous avons pu reprendre un peu de temps dans l'avant-dernier secteur et on y a cru. Le dernier kilomètre était technique et j'ai à ce moment réalisé que nous allions sprinter pour la victoire." (Belga)