Paris-Roubaix - Dylan van Baarle, Christophe Laporte et Edoardo Affini sur des vélos munis du système KAPS

Celle-ci permet d'ajuster la pression des pneus en course, a communiqué leur employeur samedi matin. Plusieurs équipes vont tenter l'expérience de cette nouvelle technologie, dont DSM et Jumbo-Visma. Wout van Aert, l'un des grands favoris de l'Enfer du Nord, n'en disposera pas. Jumbo-Visma a testé le système à l'entraînement et en compétition cette saison, a ajouté la formation néerlandaise du WordTour dans son communiqué précisant que l'UCI, l'Union cycliste internationale, avait donné son feu vert. (Belga)