PGA Tour - Orages et chute d'arbres interrompent le 2e tour du Masters d'Augusta

Une tempête avec rafales de vent, fortes pluies et éclairs a frappé le parcours en Géorgie, causant notamment la chute de trois arbres près du trou N.17, sans aucun blessé déploré toutefois. Des conditions suffisamment dangereuses pour reporter les débats à samedi matin, ont indiqué les organisateurs. Ce qui concerne 39 concurrents n'ayant pas eu le temps de finir leur journée, dont Thomas Pieters. Passé entre les gouttes, l'Américain Brooks Koepka en a profité pour prendre les commandes de ce 87e Masters, avec un score de 67 soit cinq coups sous le par. Le quadruple vainqueur de Majeurs (US Open 2017 et 2018, Championnat PGA 2018 et 2019) totalise -12. Il reste sur une victoire dimanche dernier à Orlando, dans une épreuve du LIV. Or la perspective d'un triomphe de sa part constituerait le scénario cauchemar pour la PGA, qui livre une rude bataille juridique avec ce circuit concurrentiel. Koepka fait partie des 18 membres du LIV engagés à Augusta (dont Thomas Pieters), autorisés à concourir à l'instar des trois autres levées du Grand Chelem, qui ne dépendent pas de la PGA. A ses trousses, s'est lancé Jon Rahm, N.3 mondial mû par l'ambition d'ajouter le Masters à son palmarès après avoir ouvert son compteur Majeur avec le gain de l'US Open en 2021. "Je suis confiant, j'espère continuer sur ma lancée", a dit l'Espagnol, qui peut, en cas de victoire, reprendre le fauteuil de N.1 mondial à Scottie Scheffler. (Belga)