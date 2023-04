Trophée Princesse Sofia - Emma Plasschaert finit 6e en ILC6 à Majorque, Isaura Maenhaut/Anouk Geurts 7es en 49er FX

Trois bateaux belges ont disputé la course aux médailles dans leur classe. Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont terminé 6es en 49er FX et William De Smet a clôturé sa semaine en 9e position. Dans la course aux médailles soldant la semaine des régates en ILCA 6 (ex-Laser Radial), l'Ostendaise a terminé 9e et reculé d'une place où elle s'est fixée au 6e rang final avec 108 unités. Elise Verstraelen avait terminé son parcours vendredi prenant la 39e place à l'issue des dix régates disputées depuis mardi. Marit Bouwmeester, 34 ans, maman depuis l'an dernier, était elle déjà assurée de l'emporter avant de se mettre à l'eau une dernière fois. La Néerlandaise termine avec 60 unités pour 87 à la Britannique Zoé Thomson et 90 à une autre Néerlandaise Maxime Jonker. En 49erFX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont pris la 7e place de la course aux médailles pour terminer leur trophée en 7e position aussi avec 101 points dans une classe remportée par les Brésiliennes Martine Soffiatti Grael et Kahena Kunze (61 pts). En ICLA 7 (ex-Laser), William De Smet a terminé 10e de la course aux médailles qui rassemble les dix premiers après les régates et où les points sont doublés. Le Flandrien, 28 ans, finit à la 9e place (108 pts). Comme l'an dernier, la victoire est revenue au Britannique Michael Beckett (44 pts). En 49er, Yannick Lefebvre et Jan Heuninck ont fini en 52e position. En Formula Kite, Daan Baute termine 57e, en Nacra 17, Lucas Claeyssens et Mira Vanroose finissent 42e et en IQ FOIL, Cyril Evrard clôture au 131e rang. (Belga)