ATP Houston - Frances Tiafoe face à Tomas Etchevery en finale

Tiafoe, 15e mondial et tête de série N.1, s'est imposé en deux sets 6-4, 6-1 face au Néerlandais Gijs Brouwer (ATP 123) en 1 heure de jeu. L'Américain s'est qualifié pour la 6e finale de sa carrière et tentera de remporter un deuxième tournoi après celui de Delray Beach en 2018. Dans l'autre demi-finale, Etchevery, 73e mondial, est venu à bout de l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 134) en deux sets 6-3, 6-4 en 1 heure et 34 minutes. L'Argentin s'est qualifié pour la 2e finale de sa carrière, la 2e cette saison après celle perdue à Santiago. (Belga)