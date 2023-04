Benjamin Ferencz, le dernier des procureurs de Nuremberg, est décédé à 103 ans

Il est mort "paisiblement dans son sommeil" vendredi soir dans une résidence médicalisée de Floride "de causes naturelles", a précisé Donald Ferencz. "Si mon père avait pu faire une dernière déclaration, je suis sûr qu'il aurait dit: la loi, pas la guerre", a-t-il ajouté. Agé de 27 ans seulement, Benjamin Ferencz avait mené l'accusation pour les Etats-Unis lors du procès des Einsatzgruppen en 1947. Vingt-deux responsables de ces unités mobiles d'extermination, qui suivaient l'avancée allemande en Europe de l'Est, avaient été condamnés après l'exposition de l'étendue de leurs crimes. S'appuyant sur des archives nazies, M. Ferencz avait estimé à plus d'un million d'hommes, femmes et enfants juifs, le nombre de victimes de cette "Shoah par balles". Né dans les montagnes des Carpates de parents juifs et réfugié à l'âge de 10 mois aux Etats-Unis, il avait suivi des études de droit à la prestigieuse université Harvard. Mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait d'abord été déployé sur les champs de bataille en Europe avant d'être chargé de réunir des preuves des crimes nazis. Dans un ouvrage publié en 1988, il expliquait avoir été marqué à jamais par la libération des camps de la mort. "Je ne pourrai jamais oublier la vision mortelle des fours crématoires (..) et les corps émaciés empilés comme du bois de chauffage", écrivait-il notamment. A son retour à la vie civile, il avait été recruté pour travailler dans l'équipe des procureurs américains à Nuremberg, une ville de Bavière où les alliés ont jugé, au cours de 13 procès, les crimes nazis, posant les jalons d'un système de justice pénale internationale. (Belga)