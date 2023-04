Immeuble effondré à Marseille: de quatre à une dizaine de personnes sous les décombres

Quatre personnes y sont de façon "certaine" et "une dizaine pourraient être là", a déclaré le ministre, venu dans la deuxième ville de France soutenir les habitants et la centaine de pompiers à pied d'œuvre sur le lieu du drame. "On ne sait pas qui exactement était dans cet immeuble. A notre connaissance, il pourrait y avoir eu une dizaine de personnes qui habitaient cet immeuble à cette heure du matin. Quatre personnes apparaissent y être de façon certaine. On ne sait pas si elles sont vivantes ou décédées", a déclaré le ministre. Gérald Darmanin a également donné le nombre de "33 personnes évacuées". "Cinq d'entre elles sont en urgence relative, aucune n'est entre la vie et la mort", a-t-il dit. A propos de l'origine du drame, le ministre a estimé qu'on ne pourrait "pas savoir aujourd'hui ce qui a provoqué cette très grande déflagration". "Plusieurs témoignages nous reviennent depuis ce matin pour dire qu'il y avait des odeurs suspectes de gaz", a dit l'adjoint chargé de la sécurité à la mairie de Marseille, Yannick Ohanessian. Le ministre de l'Intérieur a également expliqué que le travail des secouristes était compliqué par l'incendie toujours en cours sous les décombres. Le maire de Marseille Benoît Payan a confirmé cette difficulté. "Nous sommes face à un phénomène rarissime de feu persistant depuis plusieurs heures à des températures très élevées. Les chiens sont dans l'incapacité de regarder, de voir, de sentir ce qui se passe". Les deux responsables ont assuré que l'immeuble effondré ne faisait pas l'objet d'arrêté de péril. (Belga)