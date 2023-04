Irlande du Nord: Sunak salue le "moment incroyable" qu'a représenté l'accord de paix

M. Sunak, 42 ans, n'avait que 17 ans lorsque l'accord du Vendredi saint a été conclu le 10 avril 1998, mettant fin à trois décennies de violence dans la province britannique. Il a déclaré, dans un communiqué publié par Downing Street, que cet accord avait été un "moment incroyable dans l'histoire de notre nation". "Il s'agit d'un exemple extrêmement rare de personnes qui ont fait ce qui était impensable auparavant pour créer un avenir meilleur pour l'Irlande du Nord". "C'est à cette promesse d'un avenir meilleur que nous avons offerte à tous les habitants d'Irlande du Nord que je penserai avant tout dans les jours à venir". M. Sunak participera la semaine prochaine à plusieurs événements marquant l'anniversaire de l'accord, conclu sous l'égide des Etats-Unis entre les gouvernements britannique et irlandais et les partis politiques d'Irlande du Nord. Mardi soir, M. Sunak accueillera Joe Biden dans la province, dès son arrivée sur le tarmac. Les deux hommes doivent s'entretenir lors d'une réunion bilatérale, selon Downing Street. Lors de sa visite de quatre jours, Joe Biden, qui a des origines irlandaises, se rendra également en République d'Irlande voisine. Selon la Maison Blanche, il devrait y prononcer un discours soulignant les liens entre les Etats-Unis et l'Irlande. (Belga)