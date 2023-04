Jupiler Pro League - Corrigé 5-0 à Saint-Trond, Ostende reste dans la zone rouge

Les locaux ont ouvert le score après onze minutes de jeu sur un but de Jorge Teixeira (11e, 1-0). Auteur de l'assist sur le premier but, Gianni Bruno s'est mué en finisseur sur le deuxième juste avant la fin de la première mi-temps (43e, 2-0). En pleine lutte pour le maintien mais largement dominé dans cette rencontre, Ostende n'a pu que concéder le troisième but trudonnaire signé Rocco Reitz (63e, 3-0). Un quart d'heure plus tard, Saint-Trond s'est envolé au marquoir sur un doublé de Gianni Bruno, bien servi dans le rectangle par Daiki Hashioka (78e). Dans les dernières minutes de la rencontre, sur une frappe au sol à l'entrée de la surface, Olivier Dumont a mis définitivement les Côtiers à terre (89e, 5-0). (Belga)