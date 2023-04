Jupiler Pro League - L'Antwerp s'impose contre le Cercle Bruges et met la pression sur l'Union

L'Antwerp a mis la pression sur le rectangle brugeois en début de match. Après huit minutes, Vincent Janssen a été lancé seul en profondeur et a tenté de dribbler Majecki sorti loin de ses cages, sans succès. Auteur de nombreuses imprécisions en première mi-temps, ce sont pourtant les joueurs du Cercle qui sont rentrés au vestiaire avec l'avantage. Sur un ballon mal renvoyé par la défense anversoise, Gboho a fixé la défense et servi Hotic qui a conclu (42e). Le Cercle a ensuite donné le tempo en début de 2e mi-temps. Gboho aurait pu marquer doubler la mise s'il avait mieux armé une frappe excentrée (52e). L'Antwerp a repris peu à peu le contrôle du jeu mais a été encore été trop imprécis, à l'image de frappes de Vermeeren (56e) et Janssen (58e) non cadrées. Il aura finalement fallu un but contre son camp aux Anversois pour revenir dans le match. Sur un coup-franc flottant bien botté de Stengs, Popovic a marqué dans son propre but sur un cafouillage de la défense brugeoise (72e). En fin de match, une main dans la surface de Vanhoutte, remarquée par le VAR, a donné un penalty à l'Antwerp, converti au sol par Toby Alderweireld. L'Antwerp revient ainsi à 3 longueurs de l'Union-Saint-Gilloise, qui a partagé samedi à La Gantoise. Le Cercle reste lui à la 10e place avec 44 points, 2 points derrière Anderlecht. (Belga)