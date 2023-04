La grève des jeunes médecins britanniques va provoquer des perturbations "sans précédent"

Le professeur Stephen Powis a confié être "très inquiet" au sujet de l'impact de l'action de grève sur les patients, alors que les hôpitaux seront privés durant une centaine d'heures de près de la moitié de leurs équipes médicales. Près d'un quart d'un million de rendez-vous médicaux et opérations pourraient être reportés lorsque les médecins cessent de travailler mardi, juste après le long weekend pascal, a annoncé la confédération des services de santé. L'association médicale britannique affirme que l'action industrielle pourrait être évitée si le gouvernement met sur la table une "offre crédible". Mais le ministère de la Santé a insisté pour que la grève soit annulée avant que toute forme de négociation puisse être lancée. La grève est prévue dès 7 heures du matin mardi jusqu'à 7 heures du matin samedi. Dans les faits, les services de santé britanniques pourraient donc tourner au ralenti près d'une dizaine de jours, alors que la grève s'intercale entre le weekend de Pâques et le weekend suivant. Le professeur Powis assure que le NHS va continuer à donner la priorité aux urgences, aux soins critiques et néonatals, de même qu'aux services de maternité et de traumatologie. Mais inévitablement des centaines de milliers d'autres rendez-vous, comme en oncologie, vont devoir être reportés. (Belga)