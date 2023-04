Les Belges à l'étranger - Rennes et ses Belges s'inclinent à Lyon et enchaînent une 2e défaite de suite

Les Bretons avait pourtant ouvert le score par l'intermédiaire d'Amine Gouiri (11e). En deuxième période, Corentin Tolisso (60e) puis Alexandre Lacazette (68e) ont complètement inversé la situation. Bradley Barcola a enfoncé le clou pour les Lyonnais (79e). Arthir Theate a joué l'intégralité de la rencontre et a reçu un avertissement (34e). Jérémy Doku et Ibrahim Salah sont sortis du banc respectivement à 20 et 10 minutes du terme. Rennes, qui enchaîne une deuxième défaite consécutive, est 6e avec 50 points, une place devant Lyon, 47 points. Il reste 8 journées à disputer avant la fin du championnat. (Belga)