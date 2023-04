Météo - Nuages et éclaircies au menu de dimanche après-midi

En soirée et en première partie de nuit, les nuages cumuliformes se dissiperont, mais des nuages élevés gagneront nos régions par l'ouest. Plus tard dans la nuit, des nuages moyens feront aussi leur apparition. Le temps sera sec sous des minima oscillant entre 1° dans le sud-est, 7° ou 8° dans le centre et 9° à la mer. Lundi, le temps sera d'abord sec avec des périodes ensoleillées sur le centre et l'est. Au littoral, le temps deviendra rapidement très nuageux avant l'arrivée d'une zone de pluie vers midi. Celle-ci traversera le pays dans l'après-midi et atteindra le sud-est de nos régions en soirée. A l'arrière, des éclaircies gagneront à nouveau le littoral. Les maxima varieront entre 11° ou 12° en Ardenne et 14° à localement 16°à l'avant de la zone de pluie. Le vent modéré de secteur sud s'orientera au sud-ouest et deviendra assez fort à la mer. Des rafales de 50 km/ h pourront être observées, à la mer et en Ardenne essentiellement. (Belga)