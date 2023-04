Paris-Roubaix - Van der Poel a explosé le record de vitesse de Paris-Roubaix

Le Néerlandais a couru les 256,6 kilomètres entre Compiègne et le vélodrome de Roubaix en 5 heures, 28 minutes et 41 secondes, soit une vitesse moyenne de 46,84 km/h. Avec cette vitesse, Van der Poel bat le précédent record de son compatriote Dylan van Baarle, qui avait remporté Paris-Roubaix l'année dernière avec une vitesse moyenne de 45,79 km/h. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette vitesse impressionnante : un vent modéré mais favorable, l'absence de boue et d'eau dans les secteurs pavés, la longue bataille pour entrer dans la première échappée ou encore l'accélération des favoris très loin - à plus de 100 kilomètres - de l'arrivée. (Belga)