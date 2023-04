PGA Tour - Tiger Woods, blessé au pied, se retire du Masters d'Augusta

Tiger Woods, 47 ans, a dû se abandonner après sept trous dans le troisième tour dans une épreuve considérablement perturbée par les conditions météos. "Déçu d'avoir à me retirer en raison de la réaggravation de ma fasciite plantaire (aponévrose)", a twetté Tiger Woods ensuite sur les réseaux sociaux. Son compatriote Brooks Koepka, représentant du circuit dissident LIV, était en tête samedi avant que la pluie n'interrompe le 3e tour. Le 3e tour a repris dimanche, alors que les golfeurs ont été gênés depuis jeudi par la pluie, le vent et le froid sur le parcours d'Augusta, dont les greens sont devenus impraticables. Quintuple vainqueur de l'épreuve et 15 fois titré en Grand Chelem, Tiger Woods avait passé le cut de justesse samedi matin, visiblement en difficulté. L'Américain passait ainsi le cut pour la 24e fois en 25 participations, n'ayant échoué qu'une seule fois, alors qu'il était encore amateur, en 1996, un an avant son premier sacre sur ce parcours d'Augusta. Côté belge, Thomas Pieters, 44e, avait aussi passé le cut pour poursuivre son tournoi. (Belga)