Un volcan de la péninsule du Kamtchatka expulse un nuage de cendre de 10 km de haut

Les autorités russes ont décrété le plus haut niveau de danger pour le trafic aérien. Pour la protection civile, il n'y a revanche pas de danger pour les populations ou des groupes de touristes. La péninsule, située sur la ceinture de feu du Pacifique, compte environ 160 volcans dont une trentaine sont actifs. Le Kamtchatka est également connu pour ses sources d'eau chaude et ses geysers. Le volcan Bezymianny fait près de trois kilomètres de haut et est l'un des plus actifs au monde. Les volcans du Kamtchatka sont classés au patrimoine mondial de l'Unesco. (Belga)