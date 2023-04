Conflit au Yémen - Les rebelles Houthis se disent prêts à mettre fin au conflit avec l'Arabie saoudite

Mahdi al-Mashat, le président du haut conseil politique des Houthis, s'est déclaré en faveur d'une "paix juste et honorable", selon l'agence de presse Saba, contrôlée par les rebelles, dimanche. L'objectif de la rencontre à Sanaa est de renouveler la trêve négociée par les Nations unies et de négocier un accord de paix. Oman est présent à la table des discussions en tant que médiateur entre les deux pays voisins en guerre. Une trêve a été conclue il y a un an au Yémen et a été depuis largement respectée, mais n'a pas été officiellement renouvelée à son expiration en octobre dernier. Comme des pans entiers du territoire du Yémen, Sanaa est sous le contrôle des Houthis, mouvement proche de l'Iran, depuis plus de huit ans. La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite voisine depuis 2015 pour appuyer les forces progouvernementales n'a pas réussi à déloger les insurgés. Des responsables saoudiens se sont déjà rendus à Sanaa par le passé, des visites cependant rares et souvent limitées. Mais alors que l'Arabie saoudite sunnite tente depuis plusieurs mois de se sortir de ce bourbier, le récent rapprochement avec son grand rival régional, l'Iran chiite, a alimenté l'espoir d'un apaisement au Moyen-Orient, en particulier au Yémen. (Belga)