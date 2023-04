Conflit israélo-palestinien - Décès de la mère des deux Israélo-Britanniques tuées vendredi en Cisjordanie

"Nous annonçons avec tristesse le décès de Lucy (Leah) Dee, victime de l'attaque mortelle dans la vallée (du Jourdain) vendredi dernier", a annoncé l'hôpital dans un communiqué. "Malheureusement, malgré des efforts intenses et incessants, en raison de sa blessure critique, l'équipe a dû déclarer son décès aujourd'hui", a ajouté l'hôpital. Lucy Dee et ses deux filles, âgées de 16 et 20 ans, ont été victimes de tirs palestiniens sur leur véhicule dans le nord-est de la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Ce nouveau décès survient alors que la région est en proie à un cycle de violences depuis l'irruption brutale, mercredi en plein ramadan, des forces israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, pour selon elles "rétablir l'ordre" face à des "extrémistes" barricadés dans la mosquée avec des pierres et des fusées de feu d'artifices. Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à au moins 94 Palestiniens, 19 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes. Ces chiffres incluent, côté palestinien, des combattants et des civils, dont des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils, dont des mineurs, et trois membres de la minorité arabe. (Belga)