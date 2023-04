Deux phoques relâchés en mer du Nord

Nala présentait des blessures par morsure, probablement infligées par le chien d'un promeneur sur la plage. L'animal pesait 14,8 kilos à l'époque, et s'est entre-temps remplumé pour atteindre 39 kilos. Le phénomène des morsures par des chiens laissés en liberté n'est pas neuf, et préoccupe l'équipe du Sea Life. Une campagne d'information a été mise sur pied, et le message semble être passé auprès des promeneurs. "On a remarqué que les gens se rendent compte du danger, pour les phoques, pour les chiens, mais aussi pour eux-mêmes, car les phoques ont l'air mignon mais peuvent être dangereux", note Steve Vermote, du Sea Life Blankenberge. Frances avait été découverte en février sur la plage de Knokke-Heist, fort affaiblie et avec de la fièvre. Les deux animaux sont suffisamment rétablis et ont été relâchés en mer lundi. Trois autres phoques se trouvent encore au centre de soins du Sea Life de Blankenberge. (Belga)