Effondrement d'immeubles à Marseille - Deux corps retrouvés dans l'immeuble effondré à Marseille

"Compte tenu des difficultés particulières d'intervention, l'extraction (des corps du site) prendra du temps", ont précisé les pompiers dans un bref communiqué, confirmant une information de La Provence et BFMTV. "L'autorité judiciaire pourra procéder ensuite à l'identification" de ces victimes, poursuit le texte. "Un point de situation sera fait en début de matinée", conclut le communiqué. Cette découverte intervient un peu plus de 24 heures après la gigantesque explosion qui a soufflé un immeuble de quatre étages à Marseille. La procureure de la République de Marseille avait indiqué plus tôt dimanche que les secours cherchaient toujours huit personnes présumées disparues dans les décombres. "Cette nuit la peine et la douleur sont grandes", a réagi de son côté dans un communiqué le maire de Marseille, Benoît Payan. "Nous continuons à tout faire pour mener à bien les opérations de secours", a-t-il poursuivi, assurant que "tous les services de la Ville, accompagnés des services de l'Etat, sont toujours, en ce moment même, pleinement engagés pour poursuivre les recherches". (Belga)