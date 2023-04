Effondrement d'immeubles à Marseille - Une des personnes envisagées disparues s'est manifestée auprès de ses proches

"Cette neuvième personne ne fait donc pas partie de la liste des personnes disparues qui est donc stabilisée à six à cette heure (09h45), deux corps ayant été découverts dans la nuit", sous les décombres de l'immeuble écroulé au 17 rue de Tivoli, a coeur de la ville, a précisé le parquet. Les marins-pompiers poursuivent leur "bataille contre le temps" lundi, plus de 30 heures après l'effondrement d'un immeuble dans le centre de Marseille dont ils ont déjà extrait deux corps, car "il reste de l'espoir" de trouver des survivants. Une centaine de sauveteurs aidés de chiens travaillent sans relâche dans les décombres, avec un feu qui couve toujours sous les gravats pour tenter de retrouver des personnes ensevelies. "Le feu n'a pas sévi dans toutes les parties, l'espoir existe qu'il y ait des personnes encore vivantes", a affirmé le commandant des marins-pompiers de Marseille, le vice-amiral Lionel Mathieu évoquant une "bataille contre le temps". "Il reste de l'espoir et tant qu'il reste de l'espoir, nous ne nous arrêterons pas", a lancé le maire de la deuxième ville de France Benoît Payan, les traits tirés, lors d'un point presse à proximité du lieu où s'est effondré cet immeuble, au 17 rue de Tivoli, à la suite d'une violente déflagration dont les causes restent inconnues. (Belga)