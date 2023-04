Etats-Unis: un tireur fait quatre morts et huit blessés dans une banque

"Cinq personnes sont décédées au total", a écrit la police de Louisville sur Twitter, en incluant dans ce bilan le tireur, qui serait un ancien employé de la banque. Appelée vers 8h30 locales pour des tirs au sein des locaux de la Old National Bank dans le centre-ville, la police est arrivée en quelques minutes alors que le suspect était "toujours en train de tirer", a déclaré Paul Humphrey, un responsable de la police de la ville. Le suspect a été rapidement mis hors d'état de nuire, selon les forces de l'ordre. "Nous essayons toujours de savoir s'il s'est donné la mort par balle ou s'il a été tué par des agents", a ajouté M. Humphrey. "Nous pensons qu'il a agi seul et qu'il avait un lien avec la banque", a-t-il dit, évoquant le fait qu'il s'agirait d'un employé, ancien ou actuel. L'enquête, qui ne fait que commencer, devra le déterminer. "Au moins" deux agents ont été blessés lors de l'échange de coups de feu, a précisé Paul Humphrey. L'un a dû être opéré d'urgence. "Au moins quatre victimes de plus ont été retrouvées mortes à l'intérieur des locaux, ainsi que huit (autres) qui sont soignées à l'hôpital universitaire", a-t-il encore déclaré. Certains rescapés ont réussi à trouver refuge dans la salle des coffres, selon CNN. Deux des blessés sont dans un état critique, dont l'un des policiers. (Belga)